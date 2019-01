Beboere på Lillestranden slap med skrækken

Kerteminde: 2019 blev indledt med sandsække og gummistøvler for beboerne i Kertemindes gamle bydel ved Lillestranden.

Efter tirsdagens landsdækkene storm, krøb havvandet langsomt op af Tværgade og ind i haverne, og enkelte redskabsskure fik også vandet at føle. De fleste slap dog med skrækken, da vandet kort efter klokken 10 begyndte at trække sig tilbage igen.

- Så får vi saltede gulerødder i haven, lød en kommentar fra én af de efterhånden stormflods-vante beboere.

Joachim Jakobsen var ude med tvillingerne Karla og Josefine på 1½ år, som forstod at få det bedste ud af situationen. De pjaskede glade gennem vandmasserne i gummistøvler, mens far forsøgte at holde dem oven vande.

- Det har heldigvis toppet nu, så det bliver ikke så slemt denne gang, sagde han.

- Nej, og kommer vandet for alvor, kan vi alligevel ikke stille noget som helst op, lød kommentaren fra en anden beboer, der fulgte situationen på vejen.