Beatles-lyd i Munkebos oase

Munkebo: Holder man af Beatles-musik, så er der godt nyt.

Musik Oasen - Munkebo Kulturhus - har nemlig koncert lørdag 16. marts kl. 14-16 med "Sgt. Pepper" - som skulle være leveringsdygtige i en meget autentisk Beatles-lyd.

Sgt. Pepper kommer med de gamle instrumenter og den rigtige 60´er lyd, og spiller numre som I Wanna Hold Your Hand, She Loves You, Please Please Me, Can´t Buy Me Love, men også sange som Come Together, Here Comes The Sun, Hey Jude og Let It Be fra Beatles hippie-tid.

Billetter à 180 kroner kan bestilles på tlf. 2742 2843. /exp