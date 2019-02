Basar, legeland eller vikingecenter: Læs borgernes seks gode ideer til Munkebo Bycenter

2. Smagsprøve på handel for unge

- Jeg foreslår, at der laves 'pop-up butikker' i samarbejde med 10. klassecentrets elever og detailhandlen. Det kan for eksempel være sæsonbestemte butikker med ting til jul, påske og Valentines Day. Events, som ligger i løbet af skoleåret, og som er velegnet til at have i en begrænset periode. Da vi i kommunen ikke har uddannelsesmuligheder højere end 10. klasse vil disse 'laboratorier' give mulighed for at afprøve erhvervsmuligheder i detailhandel som kundebetjening, kommunikation, indkøb, lagerstyring - alt sammen 'hands on' matematik. På sigt kan man forestille sig et samarbejde med SDUs merkantile linjer, skriver Anette Langhoff.