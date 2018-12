Kølstrup: I Kølstrup Forsamlingshus kan man tirsdag 8. januar først sidde og hyggespise med naboen og bagefter banke hende i ludo eller ligeud - eller et helt tredje spil.

Forsamlingshuset, der har sat alle kræfter ind på at få skabt mere liv i det gamle hus, arrangerer den dag fællesspisning med efterfølgende spilcafé.

Menuen står på gullashsuppe, som køkkenholdet står for at lave. Og for at spare køkkenholdet lidt skal man selv medbringe tallerken, bestik, kop og glas.

Når maden er spist, kommer spillene på bordet, og det bliver både bræt- og kortspil. Arrangørerne lover, at der både vil være de gode gamle kendte spil og nyere spil, og man er også velkommen til selv at medbringe et spil.

Arrangørerne runder invitationen af med en række fantasifulde argumenter for, hvorfor man skal sætte sig og spille med sine naboer.

Ud over det indlysende at vinde nævnes også blandt andet: For at holde sig til reglerne eller at bruge fantasien og finde på nye regler - om det er efter aftale med modspilleren står der ikke noget om. /ström