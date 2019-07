Bagermester går til kamp for det blå flag på Nordstranden: Sælger klistermærker til det gode formål

Sådan her ser bagermester Henrik Bendtsen gerne Nordstranden. Men efter at det blå flag i år er droppet, har de i bageriet allerede gørt flere klage over hundelorte på stranden. Hunde har ikke adgang til en strand med blåt flag. Arkivfoto: Nils Svalebøg

- Det er svineri at droppe det blå flag. Vi skal have det tilbage igen, siger bagermester Henrik Bendtsen, Langegades Bageri. Nu går han selv i gang med at skaffe de penge, kommunen ikke kan finde til formålet.

Kerteminde: Der vajer intet blåt flag over Nordstranden i år. Ikke fordi, vandet ikke er rent nok, eller at forholdene som sådan ikke er i orden. Men fordi Kerteminde Kommune ikke vil betale, hvad det koster at blive godkendt til flaget. Det var en af besparelserne i sidste års budgetforlig. Turistchef Dorte Frandsen forudså, at det ville komme til at gøre ondt på Kertemindes turisme. Om det passer, er der endnu ingen, der ved. Men bagermester Henrik Bendtsen, Langegades Bageri, deler Dorte Frandsens bekymring, faktisk er han blevet så vred over den besparelse, at han nu selv går i aktion. - At droppe det blå flag på Nordstranden er noget svineri. Folk kender ikke konsekvensen af sådan en beslutning, advarer han.

Henrik Bendtsen har fået fremstillet klistermærker, der kræver blåt flag på Nordstranden igen - han sælger dem for 25 kroner stykket. Pengene, han samler ind, skal gå til blåt flag på stranden til næste år. Foto: Helle Nordström

Internationalt anerkendt signal Det blå flag er et kendt og anerkendt signal i hele Europa og også i resten af verden, og det er et, som turister planlægger deres ferier efter. - Forestil dig, at du sidder i München og planlægger din ferie. Når du så kan se, at der er en strand med blåt flag i Nyborg, men ikke i Kerteminde. Ja, så er det nok Nyborg, du tager til, forklarer bagermesterens kone, Pia Bendtsen. De kan begge huske tilbage til aktivismens tid med nej til atomkraft og den slags. Og de besluttede sig for at gå på barrikaderne igen. - Vi har fået fremstillet et klistermærke til at sætte på bilen, båden eller barnevognen. På klistermærket kræver vi kort og godt "Blåt flag Altid", fortæller Henrik Bendtsen. - Det klistermærke sælger vi foreløbig kun i vores egen butik, men måske er der andre, der også gerne vil sælge det. Jo så sælger Else Møller det ved fredagens store gratis morgenbord på Torvet. Det kommer til at koste 25 kroner stykket, og alle de penge, vi får ind, lægger vi i en papkasse, som vi stiller på borgmesterens bord. Der skulle gerne blive nok til, at vi kan få hejst det blå flag på Nordstranden igen til næste år.

Vi er afhængige af turisterne Baggrunden for aktionen er, at Langegades Bageri og alle de andre forretningsdrivende skal kunne leve af deres butikker, og det kræver altså, at der kommer en masse turister til byen og sætter omsætningen i vejret. - Vi er ikke så afhængige af turister i vores forretning, men vi er afhængige af, at alle de andre butikker omkring os også kan overleve, for vi skal jo leve af sameksistens, forklarer Pia Bendtsen. At der er noget om snakken - at det blå flag er meget værdifuldt, blev bekræftet så sent som onsdag på Fyens.dk, hvor Friluftsrådets Top 25 over danske badestrande blev afsløret. 15 af dem ligger på Fyn, men Kerteminde er ikke med. For Friluftsrådet regner kun med strande, der har blåt flag.