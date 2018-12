Bagermester afslører: Det køber kerteminderne i julen

Juletravlheden er over os. Men der er øjensynligt en ting, flere af kerteminderne har haft mindre travlt med i år.

Kerteminde: Julen er en travl tid for de fleste. Der skal købes julegaver, hentes juletræ, holdes julefrost.

Listen med gøremål er lang.

Måske er det en af årsagerne til, at salget af julesmåkager er gået over al forventning hos bageren Clausens Eftf. i Langegade i Kerteminde i år.

- Folk gider ikke selv bage småkager. Man skal også ud at handle en masse ingredienser, og så bliver det hurtigt dyrt, konstaterer bagermester Jesper Frost Larsen.

Jødekager, vaniljekranse, finskbrød og brunkager. De går alle som varmt brød. Indtil videre har bageren solgt omkring 1500 bakker småkager, og de satser stærkt på at nå op på 2000 bakker.

Bageren har fået stor ros for småkagerne, selvom der faktisk ikke er mange krummer i at bage småkager. De fleste indeholder blot de mest basale køkkeningredienser som mel, sukker, smør og æg, tilsat forskellige julekrydderier, fortæller Jesper Frost Larsen, og fastslår at der ikke er hemmeligheder på ingredienslisten.

- Men vi ruller vores brunkager ud - nok som nogle af de eneste i kongeriget Danmark, fortæller han og forklarer, at det gør dem ekstra tynde og sprøde.