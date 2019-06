Bæredygtighedsmøde i Kerteminde: Det siger de på facebook

Kerteminde Kommunes økonomiudvalg har sagt ja til at give 500.000 kroner til at udvikle et nationalt bæredygtighedsmøde på Lundsgård Gods i Kerteminde. På avisens facebook-side Vores Kerteminde spurgte vi, om Kerteminde Kommune skal bruge den mængde penge på et møde. Det har der mange, der har udtrykt deres mening om. Her er et udpluk af kommentarerne. Du kan også selv deltage i debatten ved at gå ind på facebook-siden.

Lisbeth Søberg: Nej. Der er efterhånden så mange festivaler og folkemøder rundt i det danske land med fantastisk spændende emner. Hvis der skal bevilges penge til store arr., er det i min optik det største skulderklap at støtte Kirsebærfestivalen, som allerede trækker mange mennesker til byen.

Karina Holm Gregersen: Ja, men selvfølgelig skal de da det. Vi vælter jo i penge i vores lille kommune. Vi har jo de fineste og bedste veje, ingen ukrudt og høje vejgrøfter, det skønneste blå flag ved stranden, sælger jo havnegrunden med mega stor fortjeneste osv osv. Så kan vi jo sagtens tage 500.000 kr ikke noget problem. Der er jo overflod i kassen. Ironi kan forekomme.

Stig Bjernemose: Hvor kommer de penge fra? Kommunen kan jo ikke få noget som helst til at hænge sammen og sælger ud af værdier for bare at holde skindet på næsen. De skulle tage at klappe hesten og få lidt hold på sig selv i den kommunalbestyrelse, inden de starter nye vidtløftige planer op.

Søren Valentin Christensen: Uanset hvor økonomisk presset en kommune påstår at være, er der altid råd til prestigeprojekter og gøgl. Næsten som om, problemet ikke er manglende penge, men snarere manglen på fornuftige prioriteringer.

Vibeke Trelle: Troede ikke, at det var 1. april i dag. Dette må virkelig være en aprilsnar. Kerteminde, der skal spare på alt.

Christina Ingemann Vester: Man kan da så håbe, at vores by fremstår noget kønnere i august 2020, end den gør her i juni 2019, hvor det er ukrudt, der pryder gader og stræder, og hvor der ikke var råd til blomsterkummer rundt om i byen.

Steen Hjorth Andersen: Ja, for der kommer flere indtægter i den anden ende.

Lis Wiemann: Hmmmm. Nej, man kan da ikke være bekendt at vise by og omegn frem i øjeblikket, men det kan man måske så også lige pludselig få råd til. Men det er nok ikke samme skuffe pengene ligger i. Nu må I altså stramme op.

Rasmus Liljendal Kjærgaard: Det total tosset. Hvad med og brug de penge på vores byer i kommunen, så de ville være pæne og vise frem.

Karina Hansen: Hvad ville afkastet være til kommunekassen for den investering? Det må de vel have lavet beregninger på. For hvis de giver penge ud til sådanne ting, så må det jo være fordi, at der kan komme penge tilbage i kommunekassen - så vi kan få holdt det græs og ukrudt nede.