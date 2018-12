Bådejerforening opgiver at låse døren: Hashrygere bliver ved med at bryde ind

Bådejerforeningen Boels Bro er plaget af unge, der bruger foreningens klubhus til at ryge hash om natten.

Boels Bro: Hvad gør man, hvis døren ind til klubhuset igen og igen bliver sparket ind?

Så lader man da bare være med at låse døren.

Det er den pragmatiske løsning, Bådejerforeningen Boels Bro har fundet frem til, efter de har haft indbrud i deres klubhus så mange gange, at de er holdt op med at tælle.

- Det er længe siden, at vi låste døren, for hvis vi låser den, så sparker de den bare ind. Nu lader vi den bare stå åben, forklarer Leif Aagaard, der er tidligere formand for bådejerforeningen.

Hvem det er, der besøger det beskedne klubhus om natten, har Leif Aagaard et godt bud på.

- Det er unge mennesker fra Munkebo, der bruger klubhuset til at sidde og ryge hash, fortæller han en formiddag kort før jul, hvor der igen har været indbrud i klubhuset, da han ankommer.

- Det er næsten hver morgen, når vi kommer, at der ser sådan her ud, siger han og peger på gulvet, hvor cigaretskodder og joints er trådt ud.

Leif Aagaard har også en god forklaring på, hvorfor de unge bliver ved med at komme i klubhuset om natten.

- Det er fordi, de unge ingen opdragelse har og ikke har nogen moral, siger Leif Aagaard.