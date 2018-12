BR66 Langeskov er nomineret til Den Fynske Idrætsforeningspris

Fyn: I forbindelse med Sportslørdag 19. januar i Odense Idrætspark bliver den nye Fynske Idrætsforeningspris overrakt for første gang. Prisen afløser Fynsk Idræts Initiativpris der har været uddelt 12 gange.

Initiativprisen hædrede store initiativer, mens Idrætsforeningsprisen sigter bredere og kommer til at gå til en klub med stærk lokal forankring, alsidige tilbud, godt børn og unge arbejde og god kommunikation.

Dommerkomiteen har nu nomineret tre klubber, og BR 66 er én af dem.

BR66 er nomineret, fordi klubben yder en kæmpe indsats for børn og unge i Langeskov og opland og samler disse i et værdifuldt foreningsliv. Desuden har foreningen særligt fokus på handikappede med håndboldholdet "Glade Unger." Denne indsats har resulteret i, at børn med blandt andet Downs nyder fællesskabet og oplever at de også kan "gå til noget" på lige fod med alle andre.

Foreningen har mange ildsjæle, - super dygtige trænerne - store piger og drenge (tidligere BR66 spillere), der læser og bor i Odense - kommer "hjem" til BR66 for at træne de "Glade Unger".

Man er ikke bange for at gå nye veje.

Foreningen tilbyder blandt andet e-sport, håndbold, cykling, kampsport, gymnastik og dans.