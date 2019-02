BB66 opruster bestyrelsen

Langeskov: 45 af BR66's medlemmer var mødt op til den årlige generalforsamling.

Kasper Kaysen ønskede ikke at fortsætte efter 12 år på kassererposten.

Gymnastikformand Mette Lind Udby ønskede også at stoppe.

BR66 bestyrelse 2019 ser sådan ud: Hovedformand: Allan Thomsen. Sekretær: Lisbeth Nielsen. Kasser: Jeanette J Sjøstrand (ny). Formand Gymnastik: Signe Degn Kildeberg. Udvalgsmedlem gymnastik Betina Kiebe (ny). Formand E-sport: ledig men varetages af Lars V Nielsen indtil en er fundet. Formand Håndbold: Claus Schmidt Hansen. Udvalgsmedlem Håndbold Michelle Pallisgaard Thomsen (ny). Udvalgsmedlem Håndbold: Nikolaj Pallisgaard Thomsen.

Som mange andre klubber har BR66 lidt problemer med at skaffe trænere og ledere nok til de mange medlemmer. Ligeledes er der en tendens til, at foreningslivet ikke har samme prioritering som tidligere. Det ønsker man i BR66 at lave om på, og derfor opruster man i bestyrelsen. Håndbold bliver udvidet med to medlemmer, gymnastik og sponsor/aktivitet - hver med et medlem.

BR66 har haft en omsætning 1,1 mio. kr. og et overskud på 671 kr.