Autohuset i Marslev donerer julehjælp til trængte familier

Marslev: "Julen varer længe, koster mange penge," hedder det i Peter Fabers sangtekst "Højt fra træets grønne top."

Rundt omkring i Kerteminde Kommune findes der økonomisk trængte familier, for hvem julen kan være svær.

For fjerde år i træk har Autohuset Marslev + Fyn iværksat sin egen private julehjælp, som skal være med til at give lokale familier med børn en god jul.

- Vi vil gerne være med til at give børnene en god jul, da der er mange børn og forældre, der går rundt med ondt i maven på grund af forventningernes pres i en økonomisk stram hverdag, forklarer Claus L. Andersen, der er marketingsansvarlig for Autohuset Marslev + Fyn.

Tidligere donerede autohuset tre gavekort til Rosengårdcentret á 500 kroner. I år er antallet af gavekortene fordoblet. Så nu kan familierne byde ind på seks gavekort.

Man kan ansøge ved at sende en privatbesked på Autohuset Marslev + Fyns facebook-side.

Ansøgningsfristen er 20. december. Herefter udtrækker autohuset de seks heldige familier, som får direkte besked.

Claus L. Andersen understreger, at det er 100 procent anonymt at søge, og der er ikke noget krav om, at familierne skal ud og reklamere for autohuset.

- Vi har slet ikke nogen skjult dagsorden. Vi vil bare gerne hjælpe, pointerer han.