Asfalt eller brosten?: Beslutningen er truffet, men borgerne må ikke vide noget - før Realdania giver lov

Kerteminde: Beslutningen er truffet, men den er stadig hemmelighed.

Kertemindes borgere må gå på weekend uden at vide, om der skal en ny belægning på Renæssancehavnen eller ej.

Borgmester Kasper E. Olesen (S) vil nemlig endnu ikke oplyse om, hvad politikerne besluttede sig for på økonomiudvalgsmødet onsdag aften.

Her skulle udvalgets politikere tage stilling til, om de eksisterende brosten skal blive liggende, om der skal lægges nogle nye, stokhuggede brosten, eller om det simpelthen bliver et "det bliver aldrig godt med de brosten, vi asfalterer det."

Torsdag morgen kunne borgmesteren fastslå, at udvalget er nået til enighed, men det er besluttet, at de første, der skal informeres om, hvad politikerne har valgt at gøre, er Realdania. Og Realdania skal have afgørelsen direkte fra Kerteminde Kommune.

- Vi synes, at Realdania skal have oplysningen fra os først, inden de læser om det i medierne. Det er mest respektfuldt, understregede borgmesteren torsdag.

Det var Realdania, der var med til at finansiere Renæssancehavnen, da den blev etableret i 2013, og Realdania har på forhånd givet tilsagn om, at hvis politikerne vælger de nye stokhuggede brosten, vil der følge to millioner kroner med til finansieringen af belægningen.

Fredag eftermiddag var avisen igen i kontakt med borgmesteren, der endnu ikke var klar til at fortælle, hvad økonomiudvalget besluttede onsdag.

- Men vi regner med, at der kommer en pressemeddelelse ud om vores beslutning på den anden side af weekenden, lover Kasper E. Olesen.

Avisen har været i kontakt med flere medlemmer af økonomiudvalget, der alle fortæller, at udvalget er blevet enige om at holde tand for tunge, indtil Realdania er informeret.