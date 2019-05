Kerteminde: - Vi er meget nervøse for, hvad det er, de har gang i herude. Og når vi ser på, hvor lidt man må andre steder i byen - for eksempel protesterne imod etagebyggeri på havnen og over blot 2 etager ved Tyrebakken, så kan vi ikke få øje på argumenterne for, at man må bygge 5-6 etager herude i vores del af byen.

Niels Erbo Andersen og andre beboere på Skovvej, Enggade, Hinkesvej og Odensevej er fortsat meget kede af Jens Peter Henriksens planer om at bygge et etagebyggeri med tilnavnet "Skibakken" på grunden på Odensevej 15, lige op og ned ad Kertemindehallen.

De har skrevet deres bekymring ned i et brev som er sendt til samtlige byrådets medlemmer. I brevet peger på de fem punkter.

For det første kommuneplanen, hvori der blandt andet skrives om, at "byudvikling mod det åbne land skal ske under hensyntagen til landskabelige kvaliteter".

- Hvis man mener noget med dette, er det da et overgreb at placere et højhus ved en af de flotteste indfaldsveje til Kerteminde by, hedder det i brevet.

- Det vil virke som en stor mur, man møder som det første ved indkørslen til Kerteminde By.