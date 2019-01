Det er endnu ikke lykkes det kurdiske par, som blev familiesammenført i Danmark i 2014, at overbevise børnene om, at danske Annette ikke er deres rigtige mormor.

Kerteminde: - Øv, mor, var 25-årige Elham Muhleddines første reaktion, da hun under sin graviditet med sit tredje barn, var på sygehuset og blev skannet og fandt ud af, at hun og hendes mand 26-årige Serbest Hassan ventede en dreng.

- Stefan er jo et katolsk navn, og Elham og Serbest er muslimer, smiler han og kigger på lille Stefan, der nu er halvandet år og står her ved sofabordet i lejligheden på Mellemleddet i Kerteminde med store brune øjne og en stor appetit på de peanuts, der står i en skål foran ham.

Derfor var det naturligt for Elham og hendes mand, at den lille baby, som de ventede, skulle hedde Annette, hvis det blev en pige. I stedet blev babyen så til en Stefan - samme navn, som Annettes mand hedder.

Azad på fem et halvt år sidder her sammen med Annette Jensens mand Stefan. Azad er lige begyndt til fodbold, og Annette har hjulpet hans forældre med at skaffe fodboldtøj til ham. Foto: Mette Louise Fasdal

- Vil du være vores ven?

Det er nu tre år siden, at Annette blev Elham og Serbests flygtningeven.

Danske venner har stor betydning for flygtninges liv i Danmark, og derfor appellerer Dansk Flygtningehjælp også danskerne om at hjælpe de flygtninge, der har fået ophold i Danmark og allerede bor ude i kommunerne.

Lige nu mangler ni flygtninge i Kerteminde en ven.

Annette er medlem af LINK Kerteminde, og det var i den forbindelse, at hun en januardag for tre år siden mødte Serbest i lektie - og infocafeen.

- Jeg spurgte Annette, om hun ikke vil være ven med min familie. Elham og jeg er ikke så gamle, så vi kunne godt bruge en lidt ældre rollemodel, som kunne hjælpe os lidt - også med at lære sproget, fortæller han.

Annette sagde ja. Hun har ikke selv nogen børn, men nu har hun pludselig fået en datter og tre børnebørn.

Det er Annette, der kommer, når der er bedsteforældredag i børnehaven og vuggestuen, og det er Annette, der vender sig om, når Azad på gaden råber: Mormor!

Hun hjælper gerne parret med forskellige gøremål. Det kan være at forstå noget tekst på dansk. Eller helt lavpraktisk kan Elham bede hende om hjælp, når der skal købes flyverdragt og støvler til børnene.

Annette og hendes mand forsøger også at tage familien med på nogle ture. Eksempelvis har Annette gennem Venligboerne skaffet billetter til Vikingemuseet Ladby, og hun har hjulpet familien med at komme i Legoland med Mødrehjælpen.

Annette bor til dagligt i Odense, hvor hun arbejder som social - og sundhedsassistent på børne - og ungdomspsykiatrisk afdeling på OUH, og her på det store sygehus er hun også en del af det indvandrermedicinske netværk.

Hun ser typisk den kurdiske familie i Kerteminde et par gange om måneden her om vinteren, mens det er meget mere, når hun og Stefan flytter ud i deres sommerhus i Kerteminde.

Både Annette og Stefan og Elham og Serbest ville ønske, at der var flere, som ville finde et fællesskab på tværs af kulturer og generationer.

- Det har været vigtigt for mig at møde Annette. Jeg udvikler mit sprog hurtigere, og jeg lærer dansk kultur at kende, fortæller Serbest, der er ved at tage en 9.-klasses afgangseksamen på VUC i Odense, mens Elham lige nu er i praktik ved Min Købmand i Mesinge, hvor hun har fået lovning på fast arbejde fra marts.

For Annette, der er frivillig koordinator af flygtningvenner i Kerteminde Kommune, er det også en gave at kunne være med til at opleve, hvordan familien bliver mere fortrolige med sproget og kulturen, og hun er meget glad for, at hun lidt sent i livet nåede at få en datter og tre børnebørn.