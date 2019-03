Anne Fiber stopper som repræsentant for østfynske pendlere

Nordøstfyn: I tre år og syv måneder har konservatives byrådsmedlem Anne Fiber fra Langeskov været pendler-repræsentant for pendlere på Østfyn.

Men nu er det slut. Det har hun meddelt.

- Det er en kombination af flere ting. Foreningen startede omkring mit pendler-repræsentantskab, og jeg synes også, at nogen andre skal have lov at overtage på et tidspunkt. Jeg synes også, det kunne være interessant, hvad andre har af visioner og måder at gøre tingene på. Det synes jeg, der skal være plads til, fortæller Anne Fiber.

Kritiske køreplansændringer, oversete standsninger på Langeskov Station og en haltende trafikinformation er blot nogle af de opgaver, Anne Fiber har kastet sig over i sin tid som repræsentant.

Noget af det, hun er mest stolt af, er, at der er blevet opbygget så stort et netværk omkring Østfyn, som virkelig er kommet på Danmarkskortet.

- Det er jo ikke alt, der er lykkedes, men der er meget, der er lykkedes, og det er simpelthen så rart at se, at man kan ændre systemer, selvom det måske virker håbløst til at starte med, siger hun.

Der skal nu findes en ny frivillig repræsentant for pendlerne, og Anne Fiber håber på at kunne præsentere en eller flere mulige kandidater på søndag. /mtt