Animeret eventyrfilm

Kerteminde: Kerteminde Bio viser lørdag 26. og søndag 27. januar kl. 15 samt lørdag 2. og søndag 3. februar kl. 15 den japanske animationsfilm "Mary og troldkvindens blomst" med dansk tale.

Børne- og familiefilmen handler om Mary, der er flyttet ud på landet for at bo hos sin grandtante. Hun har dog meget svært ved at falde til i sine nye omgivelser.

En dag forfølger hun en mystisk kat ind i en nærliggende skov, hvor hun opdager et gammelt kosteskaft og en besynderlig lysende blomst. Og så begynder eventyret.

Filmen frarådes for børn under 7 år.

