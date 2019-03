En 32-årig mand fra Odense blev natten til lørdag standset af politiet på Odensevej i Langeskov, hvor et vidne havde set, at manden slingrede ud og ind på vejen.

Vidnet greb telefonen og alarmerede politiet, som fik bilen stoppet. Det var der god grund til, viste det sig. Manden bag rattet var påvirket af narkotika, og det er han nu sigtet for at have kørt under påvirkning af.