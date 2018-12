Amanda fik svømmeudstyr: Vi snakker for meget - der er for lidt handling

- Hvis vi ikke snart gør noget omkring den globale opvarmning, så skal vi til at tilbyde svømmeundervisning til alle, der bor i Kerteminde, siger formand for miljø- og teknikudvalget, Jesper Hempler (SF).

Kerteminde: Amanda blev torsdag morgen udstyret med svømmemaske og svømmefødder, så hun kan være klar, når vandstanden stiger.

Bag happeningen stod formand for miljø- og teknikudvalget, Jesper Hempler (SF), der mener, at det er på tide, Kerteminde Kommune går aktivt ind i kampen mod den globale opvarmning.

- Hvis vi ikke snart gør noget omkring den globale opvarmning, så skal vi til at tilbyde svømmeundervisning til alle, der bor i Kerteminde, siger Jesper Hempler, der muligvis selv kan stå for en del af undervisningen, han er nemlig for mange år siden uddannet som svømmelærer.

- Vi kan ikke vente på, at det hele kommer oppe fra, der er også brug for lokale tiltag, hvor vi går foran og gør noget, forklarer Jesper Hempler, der selv et par helt konkrete tiltag, hvor Kerteminde Kommune kan starte med at mindske den globale opvarmning.

I 2019 vil udvalgsformanden arbejde for, at der bliver sat el-ladestandere op i Kerteminde, så folk der kommer kørende til byen i elbiler har mulighed for at lade deres bil op.

- Og næste gang kommunen skal ud og have nye køretøjer, så skal vi se på, om det ikke skal være elbiler.