Alternativet i Kerteminde har nedlagt sig selv - Men genopstår snart i ny udgave

Kerteminde: To år efter Alternativet stiftede en lokalforening i Kerteminde, har lokalforeningen valgt at nedlægge sig selv.

- Det har vi gjort, fordi der var et flertal på generalforsamlingen i februar for at nedlægge foreningen, fortæller den nu tidligere næstforperson i bestyrelsen, Steen Blom Kirsten.

- Jeg hørte til dem, der sagde, at vi skulle fortsætte, selvom vi kører med lavt blus, men dem, der fik flertal, syntes ikke, at vi skulle bevare foreningen, når vi ikke har så mange ydre aktiviteter.

Steen Blom Kirsten håber dog, at Alternativet vender stærkt tilbage. Partiforeningen i Nyborg holder nemlig snart generalforsamling, og hvis de som forventet også vælger at nedlægge sig selv, er planen at starte en ny samlet partiforening for Kerteminde og Nyborg.

- Vi regner med, at det hele er på plads om to-tre måneder, siger Steen Blom Kirsten, der endnu ikke ved, hvad den nye partiforening skal hedde.