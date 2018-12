Alle foreninger i Kerteminde Kommune kan deltage i et kursus om at få nye frivillige

Kerteminde: Frivilligcentret i Kerteminde Kommune inviterer til kursus om rekruttering og fastholdelse af frivillige.

Kurset holdes onsdag 30. januar kl. 19-21 i Kulturhuset Fjorden på Regnar Langesvej 1 i Kerteminde.

Det er et grundkursus for alle med interesse for frivillighed og rekruttering og fastholdelse af frivillige. Kursets indhold er: Hvor finder I nye frivillige, og hvordan får I dem ind i varmen?

- I får inspiration til, hvordan I med udgangspunkt i den frivilliges motivation kan planlægge en god modtagelse af nye og fastholde deres engagement.

Det fortæller lederen af kommunens frivilligcenter Jens Gantriis i en pressemeddelelse.

- På kurset får du inspiration og mulighed for at dele erfaringer med de øvrige deltagere, fortsætter han. Foredragsholder er Cecilie Hansen. Hun er rådgiver og konsulent på Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Tilmelding til Heidi Ewald på mail heidi@frivilligcenterkerteminde.dk eller telefon 40 55 18 00. /SH