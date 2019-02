Allan Thomsens største politiske sejre: Et vejskilt og et vejrkort

- Jeg er meget ydmyg og stolt over, at der er kommet så mange af medlemmerne. Rent faktisk er vi den forening i kommunen, hvor der er de største fremmøde til generalforsamlingen, konstaterede Allan Thomsen, der skar hårdt igennem, da flere af medlemmerne midt i festlighederne begyndte at bagtale de andre partier i byrådet og diskutere, hvis skyld det var, at Borgerlisten kun fik et mandat valgt ind i byrådet.

- Det har været mine største succeser, fortalte en glad Allan Thomsen, der glædede sig over, at næsten halvdelen af alle medlemmer af listen var mødt frem til gravøl.

- Hun var nemlig dybt fornærmet over, at når hun kørte fra Kerteminde mod Langeskov, så var der kun byskilte mod Ullerslev.

Kerteminde: Det var med et smil på læben, at Borgerlistens ene mand i byrådet, Allan Thomsen, ved listenes nedlæggelse torsdag aften, gjorde status over sine sejre i politik.

Du skal altid æde nogle kameler

Allan Thomsen har haft et tæt samarbejde med De Konservative i byrådet det seneste år, og på generalforsamlingen gjorde han det klart, at det er den vej, han kigger, for det er for hårdt at sidde alene i byrådet.

- Jeg har haft et rigtigt godt samarbejde med De Konservative, og hvis jeg melder mig ind, så kan det jo være, at jeg kan være med til at præge dem i en god retning, sagde Allan Thomsen.

- Er det afgjort, at du melder dig ind i De Konservative?

- Vi har snakket om det løbende, og de har sagt, jeg var velkommen. Nu skal vi lige have en sidste drøftelse, og hvis vi kan blive enige, så melder jeg mig ind.

- De Konservative var med til at stemme en skatteforhøjelse igennem i efteråret, hvor du stemte i mod. Du er ikke bange for, at du skal gå på kompromis med for mange af dine holdninger, hvis du melder dig ind?

- Du skal altid gå på kompromis og æde nogle kameler, hvis du melder dig ind i et parti, hvor der er mere end et medlem.