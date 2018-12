Alene juleaften? 25 har meldt sig til fælles jul - og du kan nå det endnu

Munkebo: Hvis man savner nogen at holde juleaften sammen med, er Kulturhuset i Munkebo et rigtigt godt bud. Her arrangerer Karin Pedersen og hendes hjælpenisser for sjette år i træk juleaften i Kulturhuset på Troels Allé. Her er alle velkomne til at deltage i en helt traditionel juleaften med alt, hvad der hører sig til af mad og godter og en lille gave til hver.

- De mennesker, der kommer og holder jul sammen med os er typisk enlige og ægtepar, der ikke har nogen pårørende i nærheden, men gerne vil have nogle at delen julen med, fortæller Karin Pedersen.

Der er indtil nu tilmeldt 25 deltagere, men man kan nå det endnu - sidste frist for at tilmelde sig juleaften i Kulturhuset er lørdag den 15. december.

Karin Pedersen og hendes hjælpere har været rundt og samle bidrag til julearrangementet, så der er allerede en del mad og godter og gaver klar.

- Men jeg er ikke helt færdig med runden endnu, og hvis der sidder nogle derude, der gerne vil give et bidrag, er de meget velkomne - store såvel som små, der kan være med til at gøre juleaften i Kulturhuset lidt bedre - modtages med stor taknemmelighed, siger hun.

De, der gerne vi give et bidrag - eller tilmelde sig - kan kontakte Karin Pedersen - 22 80 27 37, Lisse Rosenlund 60 22 11 18 eller Leif Jensen 28 55 71 01.