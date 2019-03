Albanigades fisk og vildt: Der er stadig gode penge i fisk

Kerteminde: Albanigades Fisk og Vildt - der ikke har haft det fjerneste med Albanigade at gøre i mange år - kom ud af 2018 med et overskud på 634.062 kroner før skat. Det er et lille fald i forhold til 2017, hvor overskuddet lød på 716.454 kroner.

Kertemindevirksomheden, der har til huse i den tidligere auktionshal på Søndre Havnekaj, leverer fisk og vildt til mere end 300 hoteller og restauranter. Det giver en stor omsætning og virksomhedens bruttofortjeneste sidste år lå da også på 5,2 millioner kroner. Af det beløb blev der brugt 4,4 millioner kroner på personaleudgifter./ström