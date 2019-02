Albani Fonden giver 100.000 kroner: Nyt vikingeskib på vej til fjorden

Snart vil også Kølstrup kunne prale af at have et vikingeskib. Vikingeskibet bliver et legeskib, som skabes på landsbyens nye legeplads.

Kølstrup: I vikingetiden fungerede Kertinge Nor som flådehavn for en større ledingsflåde.

Omkring fjorden er der - uden at forglemme de ekstraordinære fund ved Ladby og Munkebo Bakke - gjort utallige detektorfund, der tyder på stor aktivitet netop omkring Kertinge Nor og Kerteminde Fjord i vikingetiden.

For tre år siden blev Ladbydragen sat i søen, og nu bliver nutidens flåde af vikingeskibe i Kerteminde Fjord snart udvidet med et nyt skib.

Denne gang er der tale om et vikingeskib på en ny legeplads i Kølstrup.

Kølstrup Sogns Beboerforening har nemlig søgt og fået 100.000 kroner fra Albani Fonden til at skabe et vikingeskib på legepladsen i byen.

- Vi har haft ideen i to år og har haft en del pengeansøgninger ude - uden held. Så det var ligesom ved at være sidste chance nu, fortæller Torben Larsen, der er formand for Kølstrup Sogns Beboerforening.

Nu skal arbejdshandskerne på og ærmerne smøges op, for deadlinen, for hvornår legeskibet skal stå klar, er midten af juni.

Beboerforeningens formand fortæller, at der nu skal være et møde for de frivillige, som har sagt ja til at være med til at bygge skibet.

- Vi skal lige spores os ind på hvilket skib, vi kan få bygget for de penge, vi har fået fra fondet, fortæller han.

Han regner med, at det bliver i april, når vinteren er forduftet, og foråret er på vej, at byggeriet af skibet går i gang.

Det er hans håb, at der også vil være flere børnefamilier, der melder sig på banen til at bygge skibet.

I den gruppe, der nu er etableret til at skabe skibet, er der ikke så mange børnefamilier repræsenteret.

- De fleste af os har børn, der er flyttet hjemmefra, siger han.

Claus Frederik Sørensen, der er leder af Vikingemuseet Ladby, glæder sig over, at nu er endnu et vikingeskib på vej i lokalområdet.

- Det er fedt, at man nu også i Kølstrup får mulighed for at lege sig gennem vikingetiden. For 1.000 år siden var området omkring fjord og nor et centralt sted på Danmarkskortet. Det er skønt at mærke, at der i dag er så stor stolthed og entusiasme forbundet med historien, siger han.