Albani Fonden donerer 151.000 kroner til Fjord&Bælt

Kerteminde: Albani Fonden har givet 151.000 kroner til Fjord&Bælt, og her skal pengene gå til at skabe endnu mere leg og læring for børn.

Der bliver opsat marsvine-gynger til de mindste, mens de lidt større børn kan glæde sig til et udklædningsunivers. Her kan børnene klæde sig ud i dyrekostumer og forevige det i en selfie, der kan sendes til familie og venner.

Der bliver også en ny udstillingsvæg, hvor man kan fokusere på havets smådyr. Her er der levende tangrejer, sandorm, perlerandede søanemoner, kutling, tangspræl og fløjfisk samt touch-skærme med fun facts om fiskeæg, rokkeunger, hajunger og meget andet.

- Bevillingen fra Albani Fonden giver os mulighed for at styrke vores mission om at inspirere til bevarelse af naturen. Vi har valgt et særligt fokus på børnene. Fra de helt små, som bare tilegner sig verden gennem leg, til de større børn, som gennem fun facts fascineres og inspireres, siger Mette Thybo, direktør, i en pressemeddelelse.