Aktiv lokalt: Kølstrup Forsamlingshus er ramme om både buffet, lokalrevy og dans til levende musik

Kølstrup: Revyen "Gift ved første blik" kan alle opleve under forårsfesten i forsamlingshuset i Kølstrup lørdag 16. marts kl. 18-01.

- Dørene åbnes 17.30,og aftenen begynder med Helles lækre tag-selv-bord. Derefter vil Revyholdet underholde os, og bandet Best of The Rest er booket til at få danselysten frem hos os efter forestillingen. Det bliver en forrygende fest, ligesom det plejer, skriver Torben Larsen fra Kølstrup Beboerforening, som er arrangør, i en pressemeddelelse.

Hele molevitten fås for kun 300 kroner pr. person. Der sælges øl, vand, vin og andet fra baren.

Billetter med nummererede pladser kan bestilles på 23 26 02 09 og afhentes hos Ingrid Kristensen i Præstegården. Hvis man ikke brug for nummererede pladser, kan man betale på Mobilepay 96451 med angivelse af navn.

Begge bestillingsmåder er med bindende tilmelding.

Revyholdets generalprøve kan opleves fredag 15. marts kl. 19. /SH