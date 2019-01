Affaldssortering rulles ud i 2019: De første husstande skal sortere til efteråret

- Vi vil gerne finde nogle gode løsninger, så alle kommer til at tage godt imod det. Vi skulle gerne sørge for, at alle får en positiv oplevelse, sådan at alle kunder også vil hjælpe med at sørge for, at den her sortering bliver en succes i fremtiden. Det er jo vigtigt for vores ressourcer og for vores miljø.

Hvem der bliver de første i kommunen til at sortere deres affald, ved man endnu ikke. De fleste skraldespande vil blive udskiftet indenfor de første 4-5 måneder, men der vil også være specielle steder, hvor det bliver mere vanskeligt at implementere. Derfor regner man med, at det vil tage til og med 2020 at rulle affaldssorteringen ud til alle i kommunen.

- Nu er det besluttet, så nu skal vi have alle de nye spande i udbud. Og når de har været i udbud, skal der findes en vinder, og så skal de produceres, tages hjem og skiftes ud. Så det tager simpelthen lang tid, fortæller direktør for Kerteminde Forsyning, Michael Høj-Larsen.

Nordøstfyn: I 2019 skal borgere i Kerteminde Kommune i gang med at affaldssortere. Man forventer at affaldssorteringen og de nye skraldespande gradvist vil blive rullet ud fra oktober 2019.

Positive kunder

- Mange glæder sig til, at de får de her spande til at sortere til genbrug. Der er meget stor opbakning til at vi skal have bedre og nemmere systemer til at genanvende, fortæller Michael Høj Larsen.

I 2019 kommer Kerteminde Kommune for alvor med på bølgen med at sortere affaldet. Kommunen ligger allerede fornuftigt i forhold til at nå målet om genanvendelse af 50 procent af husholdnings-affaldet i 2020, fordi man allerede i dag har sortering af grønt affald.

- Mange andre kommuner er gået i gang med at sortere nogen af de andre ting, og der har vi i stedet brugt vores ressourcer på at opgradere vores genbrugsplads. Nu har vi så ressourcer, så vi er klar til at gå i gang med det andet projekt.