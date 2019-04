Affaldsindsamling i Kerteminde: 2200 cigaretskod samlet op af frivillige

Kerteminde: 100 dåser, 2200 cigaretskod og 50 kilo skrald heriblandt en hel del plastik og flamingo.

Det var høsten, da Fjord&Bælt søndag inviterede til fælles affaldsindsamling i Kerteminde.

Søndag fandt Danmarks Naturfredningsforening årlige affaldsindsamling sted, og der var arrangeret indsamlinger mere end 1000 steder i Danmark - således også flere steder i Kerteminde Kommune.

Til Fjord&Bælts affaldsindsamling havde godt 40 kertemindere meldt sig, og der blev samlet affald ved Sydstranden, Nordstranden, Lillestranden og Marinaen.

- Her er der rigtig pænt og rent nu. Og vi håber meget, at områdets gæster nu husker at bruge affaldsbeholderne i stedet for at smide affaldet i naturen, siger kommunikationsleder ved Fjord&Bælt, Mads Dirckinck-Holmfeld.

Under alle omstændigheder gentager Fjord&Bælt affaldsindsamlingen til næste år, men man kan jo håbe, at høsten næste år vil være noget mindre.

- Hvem ved, hvis budskabet når frem, bliver arrangementer måske knapt så stor en succes til den tid, siger Mads Dirckinck-Holmfeld.

Naturfredningsforeningens affaldsindsamling havde i år særligt fokus på cigaretskodder. Der bliver hver eneste dag smidt omkring 9 millioner cigaretskod i naturen i Danmark. I Kerteminde samlede de frivillige hele 2200 cigaretskod op fra jorden. /mtt