Affaldet flyder i naturen: - Stop det massive svineri og kør på genbrugspladsen

Når folk har nydt en dejlig weekend, hvor vejret har tilladt, at man kunne komme ud i den frie natur for at nyde mad og få gang i nogle gør-selv-projekter, så er det et bestemt syn, der møder ham om mandagen, når han tager sin tur rundt til skraldespandene på Hindsholm.

Genbrugspladsen tager imod

Johnny Banke Andersen har været ansat i vejservicen i Kerteminde Kommune i tre år, og han kan godt lide sit arbejde.

Han har gode kolleger:

- Vi har en god værkstedshumor. Vi siger en masse til hinanden. Jo flere hug, jeg får, jo mere ved jeg, at folk holder af mig.

Han kan også godt lide at køre i den smukke natur, hvor han tilbagelægger 145 kilometer, når han skal tømme skraldespande i det område, der er hans i Kerteminde Kommune. Det forundrer ham dog i den grad, at der er mennesker, der bare skødeløst kører ud og deponere deres affald på den måde, som han oplever det.

- I kort afstand fra de skraldespande er der altså en genbrugsplads, som har åben fra tidligt morgen til sen aften. Og folk kan komme ind uden for åbningstider, så jeg fatter ikke, hvorfor folk ikke bare tager derhen og kommer af med deres affald, fastslår han bag rattet på sin arbejdsbil, som bumler ud af Stavrevej, hvor der også er en række skraldespande, der skal efterses og tømmes.

Bilen har et lad, hvor Johnny Banke Andersen smider alle de skraldeposer, han indsamler op på.

- Det tager tid for mig at sortere i containerne, når jeg vender tilbage, og den tid kunne jeg altså bruge på noget andet, konstaterer han og fortæller, at der også er dage, hvor det ikke er nok at køre ud fra materialegården i Kerteminde én gang.

- Så må jeg tilbage til Kerteminde og tømme ladet, inden jeg kører ud og fortsætter.

Han fatter slet ikke, at der er mennesker, der tager skøn natur og sviner sådan til.

- Det er simpelthen langt ud over min fantasi, at man kan finde på den slags.

Det er også den forargelse og harme, der får ham til at knipse billeder med sin mobiltelefon af skraldesvineriet, så han kan dele dem. Han har brug for at gøre opmærksom på, hvad der foregår, og han sender også billederne videre til sin ledelse i håb om, at den kan gå videre med det.