Advokat: De dømte i brutal voldssag kan være ramt af fejl i politiets teledata

Teleoplysningerne var en central del i retssag om brutalt overfald i landsbyen Kølstrup, som 12 mænd i marts blev dømt for. Mette Grith Stage er forsvarsadvokat i sagen og vil have Statsadvokaten til at undersøge, om fejlen hos politiet har betydet manglende teledata.

Politiets teledata-fejl får nu også betydning for voldssagen fra landsbyen Kølstrup, hvor 12 mænd i marts blev dømt for et brutalt overfald.

Teleoplysningerne har haft en stor betydning i retssagen, hvor en ekspert nøje gennemgik oplysningerne for hver af de tiltalte. For størstedelen af dem viste der sig at være et hul uden mobilaktivitet i tiden under, omkring og efter overfaldet.

Og da dommen i marts faldt over de 12 mænd, blev der lagt vægt på, at intet talte imod, at de den 1. oktober 2017 kunne have været på gerningsstedet. Det gør sig også gældende for advokat Mette Grith Stages klient. Hun er først blevet advokat på sagen efter, at den er blevet anket og skal for Østre Landsret på et endnu ikke planlagt tidspunkt. Hun har derfor kun en udskrift af dommen.

Alene på baggrund af den er konstateringen dog, at teleoplysningerne har været med til at fastslå hendes klients skyld, og derfor vil hun have sagen undersøgt.

- Netop i en sag af denne karakter, hvor teleoplysninger - eller nærmere manglende teleoplysninger i form af ingen aktivitet på telefonen - er det helt oplagt, at politiets it-fejl kan have haft en afgørende betydning. Derfor vil jeg selvfølgelig anmode Statsadvokaten om, at dette undersøges nærmere, inden ankesagen starter op, skriver forsvarsadvokaten i en mail.