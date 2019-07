Abdicerende kirsebærdronning: Det har været en ære

- Det kommer helt sikkert til at gibbe i mig. Det er klart. Men jeg er så glad for, at jeg har haft æren af at åbne festivalen i så mange år. Det er der ikke mange, der får lov at prøve.

- Alle kirsebærpigerne og de mange mennesker, der vil have taget selfies og det store arbejde, der bliver gjort for festivalen. Det er bare helt fantastisk, siger hun.

Sidste år tog Karen Thrane den store beslutning om, at det var på tide at sige tak for denne gang.

Kjolen og hatten - ikke Karen

Oplevelserne, der følger med tronen, er ikke få. Igennem årene har Karen Thrane oplevet så meget, at det er svært for hende at pege på en enkelt.

- Åh, der er så mange ting, og jeg har oplevet så meget i forbindelse med det. Alle billederne, de mange kirsebærkager, musikken og alt den opmærksomhed, man får i det kostume.

Selvom, det er en smule vemodigt for Karen Thrane at frasige sig tronen, så glæder hun sig over at hun har fået lov til at være den, der bærer kostumet i så mange år.

- Det er jo ikke mig, folk kommer for at se. Det er den høje hat og kostumet. Det er bare mig, der har været så heldig at være inde i det, siger hun.