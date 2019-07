Mesinge: "Har du lyst til at bevæge dig i naturen på en ny og legende måde? spørger Helle Baslund og Annamaija S. Rolff-Petersen, der sammen med AOF tilbyder et kursus i netop det på Hindsholm den 25.-26. juli. Gennem let yoga, øvelser, leg, sansning og bevægelse får deltagerne lejlighed til at komme i tæt kontakt til naturen under instruktion af danser og Alexanderlærer Annamaija S. Rolf-Petersen. "Vi vil udforske kroppens basale muligheder og bruge den i bevægelser, der ender i en slags dans".

Senere på kurset skal man "se på, snakke om og samle vilde spiselige urter og tang på lokalt udvalgte steder. Plukke - snuse - smage. Lave tilbehør til aftenens måltid af de indsamlede urter på den ene dag og tang den anden dag. Lære de mest almindelige kystnære arter at kende - smage på dem og lære om hvordan man høster, tørrer og tilbereder tang ved Helle Baslund.