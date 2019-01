Årets øl stammer måske fra Coolab på Hundslevvej

Nordøstfyn: Danske Ølentusiaster kårer en gang om året Årets Øl, og inden så længe er det tid at kåre Årets øl 2018 - og den kan meget vel vise sig at have lokale rødder.

Ølentusiaterne har for nylig offentliggjort listen over de otte øl, der er med i opløbet, og en af dem er Mother IPA fra Coolab, som Claus Christensen, brygmester i og ejer af Munkebo Brewery, driver sammen med Pia Winther Bargholz, en brygmester fra Solrød.

Kandidaterne til Årets danske Ølnyhed er indstillet af de danske bryggerier og Danske Ølentusiasters medlemmer. Kravene til øllet er blandt andet, at opskriften skal være ny eller væsentligt modificeret, og at øllet har været til salg på det danske marked i 2018.

Vinderne bliver offentliggjort til Danske Ølentusiasters generalforsamling lørdag den 23. marts i Odense./ström