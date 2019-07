Årets kirsebærminister opfordrer: Spis kirsebær og gå ud så nye træer på naturmetoden (Husk at sluge stenen!)

Kurt Risskov Sørensen, museumsinspektør, har skrevet om byen historie, om de gamle bygninger og om stort set alt, hvad der har rørt sig i Kerteminde de sidste par hundrede år.

Kerteminde: Hvis det er nogen, der ved noget om Kerteminde, så er det museumsinspektør Kurt Risskov Sørensen. Han har gentagne gange skrevet om Kertemindes historie, og nu skriver han selv historie ved at træde ind i den ærefulde række af Kirsebærministre. Hvordan han præcis har gjort sig fortjent til titlen vil han ikke selv svare på, men som han siger: - Jeg fik opfordringen, og så sagde jeg ja tak. Det er trods alt første gang, jeg er blevet foreslået som minister. Jeg sad godt nok klar for halvanden måned siden, men opringningen fra Mette kom aldrig. Med ministertitlen i ryggen vil hans fornemste mål i løbet af det næste år være at forsøge at få kommunen på kirsebærbanen igen - at forsøge at ræsonnere med politikerne og få dem til at indse, at det netop er sådan noget som Kirsebærfestivalen, der får folk til at flytte til Kerteminde. - Realdania har lavet undersøgelser, der viser, at folk flytter efter, hvor der sker noget og er kulturelle tilbud, og det er jo beskrivelsen af Kirsebærfestivalen, argumenterer han.

Ønsker triumvirat på formandsposten Og så har han et forslag klar til næste gang, der skal vælges ny formand. - Festivalen blev jo i sin tid skabt med en tidligere borgmester - Else Møller - i spidsen. Da det nu ser ud til, at formandsposten er blevet lige lovlig meget for en enkelt person, så skal mit bud være, at posten næste gang skal overtages af et triumvirat af tidligere borgmester. Med Jacob Dauerhøj, Palle Hansborg og Hans Luunbjerg i et fælles formandskab er der bred politisk repræsentation, og det er folk med virkelig mange kontakter inden i og uden for kommunen. Det må virkelig være folk, der ved hvilke håndtag, der skal drejes på, siger han med et glimt i øjet.

Så nye kirsebærtræer på naturmetoden Kirsebærministeren benyttede sin indsættelsestale til at opfordre folk til at plante nye kirsebærtræer - på naturmetoden. Inspirationen havde han fundet i historien - man er vel museumsmand. En bornholmsk kancelliråd havde også et ønske om flere kirsebærtræer omkring Rønne. Han greb det an på den måde, at han inviterede alle byens drenge til at gå på rov i kirsebærtræerne i hans have og spise så mange, de kunne overkomme. Den eneste betingelse var, at de ikke måtte spytte stenene ud; i stedet skulle de, når trangen meldte sig, sætte sig ud i naturen og forrette deres ærinde. På den måde fik de nye træer en god start på livet, med masser af gødning. Jeg vil opfordre jer alle til at fylde jer med kirsebær - og gå ud og gør ligeså.