87-årigs nødkald virker igen: Telefonselskabet kom med blomster og chokolade

Blomsterne og chokoladen blev taget pænt imod, men endnu vigtigere var det, at Bodil Kuhlmanns nødkald til hjemmeplejen, der er koblet op på hendes fastnettelefon, nu virker igen.

- De sendte mor en buket blomster og en pakke chokolade, og et lille kort, hvor der stod, at de undskyldte. Det var rigtig pænt af dem, siger Bodil Kuhlmanns datter, Jytte Kuhlmann.

Mesinge: Det var ikke bare telefonforbindelse n, 87-årige Bodil Kuhlmann fik tilbage fredag formiddag. Telefonselskabet Yousee kom også med blomster og chokolade og en undskyldning for, at Bodil Kuhlmann i seks dage ikke kunne bruge sit nødkald til hjemmeplejen.

Telefonforbindelsen holdt pludselig op med at virke forrige lørdag. Først var beskeden fra Yousee, at der ville komme en tekniker og reparere forbindelsen om tirsdagen. Den aftale blev udskudt, og efter adskillige opkald fra Jytte Kuhlmann var beskeden fra Yousee, at fejlen ville være rettet mandag 25. marts.

- Det var simpelthen ikke godt nok, for min mor er helt afhængig af hendes nødkald, forklarer Jytte Kuhlmann.

Fyens Stiftstidende skrev om Bodil Kuhlmanns problemer med telefonlinjen og hendes nødkald, der ikke fungerede i fredags avisen.

- Det hjalp søreme, så kunne det lige pludselig gå stærkt. De kom allerede fredag formiddag, Det virkede, da jeg kom derom ved middagstid, siger Jytte Kuhlmann, der tilføjer.

- Og det var sødt af dem lige at sende hende en blomst.