87-årig dement kvinde må klare sig uden sit nødkald: Yousee har ni dages ventetid

- Min mor er helt afhængig af hendes nødkald, og de burde kunne prioritere, når der opstår et akut problem, siger Jytte Kuhlmann, der er skuffet over, at telefonselskabet Yousee ikke vil prioritere at hjælpe ældre borgere.

- Hvis det bare var telefonen, kunne vi sagtens leve med det, for min mor ringer ikke til så mange, men hendes nødkald er tilsluttet telefonforbindelsen, og det virker heller ikke, forklarer Jytte Kuhlmann, der har ringet til moderens telefonselskab adskillige gange for at få dem til at lave telefonforbindelsen, men Yousee har ikke tid til at rette fejlen før mandag den 25. marts.

Mesinge: - Det er simpelthen for dårligt, at de kan behandle gamle mennesker på den her måde.

Bodil Kuhlmann bor i dag alene, efter hun mistede sin mand for et par år siden. Foto: Peter Ammitzbøll

En sludder for en sladder

Første gang Jytte Kuhlmann ringede til Yousee var i lørdags, hvor firmaet lovede at sende en tekniker ud for at kigge på telefonen tirsdag mellem klokken 7.30 og 16. Teknikeren kom bare aldrig. I stedet fik Jytte Kuhlmann en sms om, at fejlen ikke kun er på hendes mors telefon, men at det er en "generel fejl i området", som Yousee udtrykker det.

- Jeg ringer ind til Yousee for at høre, hvad det betyder, at det er en "generel fejl," men det kan de ikke fortælle mig, siger Jytte Kuhlmann, der undrer sig meget over, at fejlen er generel, for hun har været rundt og snakke med moderens naboer, og deres telefoner virker.

I stedet fortæller Yousee, at fejlen vil være rettet inden den efterfølgende mandag - altså ni dage efter at telefonen stoppede med at virke.

- Jeg skælder dem ud og forklarer, at det simpelthen ikke er godt nok.

- Min mor er helt afhængig af hendes nødkald, og de burde kunne prioritere, når der opstår et akut problem - jeg var så tosset, fortæller hun.

Men Yousee kan ikke prioritere et akut problem.

- Jeg får ikke nogen forklaring, andet end det har de ikke tid til at komme og ordne, og så får jeg en sludder for en sladder, siger Jytte Kuhlmann.