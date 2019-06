744 briller på vej fra Kerteminde til Afrika.

Nordøstfyn: Mange fulgte Lions opfordring om at finde deres gamle briller frem fra skufferne og aflevere dem til Lions i forbindelse med de to netop overstående valg.

En optælling viser, at der er afleveret hele 744 par briller i de opstillede bokse, og det er mere end, Lions havde forventet.

- Det er første gang, at vi forsøger os med en egentlig brilleindsamling her i kommunen, forklarer Niels Erntsen i en pressemeddelelse

Han har stået for at koordinere indsamlingen.

- I forbindelse med det seneste kommunalvalg var der er TV-indslag om en brilleindsamling et andet sted i landet, og det resulterede i, at flere spontant afleverede gamle briller på afstemningssteder i Kerteminde. Man må sige, at resultatet af den koordinerede indsamling i år har vist, at mange her i Kerteminde også tænker på, at deres briller kan få nyt liv et andet sted i verden.

I løbet af de kommende dage vil briller fra hele landet blive samlet ind, og brillerne bliver tjekket og målt efter, hvorefter de bliver sendt til Afrika, hvor rigtigt mange vil få gavn af dem.