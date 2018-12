71-årige Conny har en jernvilje: - Jeg er for ung til bo på plejehjem

Conny Dyrby Andersen er meget glad for at bo på Svanehøj Plejecenter, og hun kommer til savne det søde personale, når hun i 2019 flytter i sin egen bolig. Foto: Mette Louise Fasdal

I januar fældede en lungebetændelse Conny Dyrby Andersen. Hun kunne ingenting og endte på Svanehøj Plejecenter i Kerteminde. Det skal ikke være hendes sidste bolig, synes hun, så nu arbejder hun på at kunne flytte i egen bolig i 2019.

Kerteminde: - Jeg er nok som katten med de ni liv. Jeg har så allerede brugt tre af mine. 71-årige Conny Dyrby Andersen lyser op i et smil. Hun bor lige nu på Svanehøj Plejecenter i Kerteminde, men det agter hun ikke at gøre næste år. Hun vil ud og bo for sig selv igen. Flere tror, at når man kommer på plejehjem, så er det endestationen. Så er der kun én vej ud, og det er i en kiste. Sådan skal det ikke være for Conny. Lige nu kæmper Conny og det er ikke første gang. Hun har to gange tidligere kæmpet sig tilbage til livet. Som ung blev hun kørt ned, og for tre år siden syntes hendes søster Linda pludselig, at hendes ansigtstræk var så sære. Hun hang ligesom i den ene side af ansigtet. Dengang hed det sig, at hun ikke fik ilt nok. I januar i år var den så gal igen. Hun sms'ede med sin veninde, og pludselig syntes veninden, at sms'erne, hun fik retur fra Conny, forekom mærkelige. Og på et tidspunkt fik hun ikke længere svar fra Conny. Derfor kontaktede veninden Connys nevø, Dennis, som er en slags reservesøn for Conny, der ikke selv har fået børn. Han bankede på døren til hendes førstesals-lejlighed i Langeskov, men ingen lukkede op. Connys søster, som havde en reservenøgle til lejligheden, var på ferie. Derfor kontaktede nevøen til sidst en låsesmed, og fik samtidigt også fat i en ambulance. Da døren til lejlighenden med låsesmedens hjælp var lirket op, blev Conny fundet bevidstløs på gulvet, og hun blev straks kørt til intensiv-afdelingen på Svendborg Sygehus. En lungebetændelse havde fældet hende. - Jeg havde godt fornemmet, at jeg havde haft noget feber, men jeg havde slået det hen med, at det nok bare var en virus, fortæller Conny. Det var det ikke. Og faktisk kom den lungebetændelse til at betyde, at Conny ikke kommer tilbage til den lejlighed, som hun i al hast måtte forlade i Langeskov i januar. Da hun var klar til at blive udskrevet fra sygehuset, var det nemlig ikke for at komme hjem. Først kom hun på rehabiliteringscentret i Munkebo. - Og måske opgav de mig der, funderer hun. I hvert fald fik hun kort efter en plads på Svanehøj Plejecenter i Kerteminde.

Ti kilo ekstra Conny flyttede ind på plejecentret i maj, og på det tidspunkt var hun stærkt afhængig af hjælp. - Det var forfærdeligt at skulle være afhængig af andre, for jeg havde jo levet et helt normalt liv. Jeg gik tidligere med en gåvogn ind i mellem, fordi jeg har lidt med det venstre ben, men jeg kunne klare mig selv. Hun kunne stadig ikke trække vejret selv og måtte have ilt i næsen, og når hun skulle i seng og ud af sengen igen, måtte der en sengelift til. Conny blev stædig, og da hun mentalt også fik det bedre, skete der fremskridt. Hun fik en fysioterapeut, som trænede med hende, og som gav hende nogle øvelser, som hun selv skulle lave dagligt. Hun behøvede ikke længere at have ilt i næsen, og til sidst kunne hun også selv stå op om natten og gå på toilettet. - Jeg har også taget 10 kilo på, mens jeg har boet her. Det er alt den gode mad, jeg får her, ler hun. - Jeg synes bare, at jeg mangler mange år endnu, før jeg skal på plejehjem. Jeg føler simpelthen ikke, at jeg er gammel nok til at være her. - Når jeg spiser sammen med de andre beboere her, synes jeg, at jeg er for ung i forhold til dem. Conny sidder i sin kørestol på sin stue på Svanehøj, og hun er fast besluttet på, at hun i 2019 flytter i egen bolig igen. Nu kan hun selv stå op og gå på toilettet, gå i bad og tage tøj på.

Vil gerne bo i Kerteminde Hvornår hun præcis flytter ud af plejecentret, ved hun ikke. Blot ved hun, at det vil og skal hun. - Jeg vil gerne bo i en beskyttet bolig her i Kerteminde, og jeg ved, at her vil min svoger og søster også gerne køre hen og besøge mig, fordi min svoger har haft båd her. Hun håber på at kunne komme til at klare det meste selv, men selvom hun træner ihærdigt for at kunne gå igen, forventer hun ikke, at hun kommer helt af med kørestolen. - Jeg skal jo nok have hjælp til sådan noget som støvsugning og gulvvask, og hvis jeg kan få den samme mad som her på plejehjemmet, og jeg bare skal varme den, så siger jeg ja tak, smiler hun. Hendes søster og svoger har tømt hendes gamle lejlighed for møbler, og nogle af møblerne er blevet solgt, mens andre er opmagasineret hos familie. Så hun er klar til at kunne flytte ind et nyt sted. - Jeg glæder mig til at få mit eget igen, men jeg kommer virkelig også til at savne personalet her. De har alle været så hjælpsomme og søde, fastslår hun.