70 billetter solgt til Hyggelig Festival: - Jeg håber, vi bliver 100

Fredag og frem til søndag løber Hyggelig Festival af stablen. Arrangør Sine Bach Rüttel glæder sig meget over den store opbakning, hvor der lige nu er solgt 70 billetter. Hun regner med, at der kommer endnu flere festivalgæster.

Hersnap: Nu er der ikke længe til, at Hyggelig Festival skydes i gang.

Fra fredag den 23. august til søndag den 25. august vil der være musik, mad og mennesker at finde i en stor baghave på Hindsholm.

Arrangør Sine Bach Rüttel siger, at der har været fint gang i billetsalget.

- Lige nu har vi solgt 70 billetter, hvor nogle af dem er endagsbilletter, men vi regner med, at der kommer endnu flere.

Optimismen kommer blandt andet på baggrund af samtaler med folk, der siger, at de kommer.

- Min medarrangør Jacob (Pfeil Sørensen, red.) har snakket med rigtigt mange, der har givet udtryk for, at de gerne vil komme, så vi regner også med at sælge nogle billetter i døren. Ligeledes kommer der en flok fra et plejecenter med bus, som har fået et specialtilbud, fordi de bare er der et par timer, uddyber Sine Bach Rüttel.

Der er buffet til dem, der køber billet på forhånd, men måske kan du være heldig at få stillet sulten, selvom du køber din billet i døren, forklarer Sine Bach Rüttel.

- Vi laver mad til cirka 130 mennesker, og der er cirka 20 musikere og 20 frivillige. Så de første, der køber billet i døren, vil have mulighed for at kunne købe buffet også.