52-årig polak blev klemt ihjel: Fayard slap med bøde på 80.000 kroner

Det står klart efter, Odense Byret onsdag tog stilling til, om bødestraffen skulle hæves til 120.000 kroner. Dommeren kom frem til, at der ikke kunne ske skærpende virkning (hævelse af straffen, red.), og derfor blev bøden fastholdt på 80.000 kroner. En dom, virksomheden - naturligt - valgte at modtage.

Munkebo: Reparations-skibsværftet Fayard A/S i Munkebo skal fortsat betale 80.000 kroner i bøde efter en dødsulykke, der skete i 2013 og førte til et strakspåbud fra Arbejdstilsynet og en straffesag.

52-årig polsk mand dræbt

Bøden blev givet til virksomheden i 2014 som straf for brud på arbejdsmiljølovgivningen i forbindelse med arbejdsulykken, hvor en 52-årig polsk mand døde i 2013.

Manden var ved at male et skib udvendigt, da han blev fastklemt i en stabilisator, der sad på siden af skibet. Manden døde øjeblikkeligt. Og det kastede et strakspåbud til Fayard fra Arbejdstilsynet af sig. Ulykken kunne nemlig kun ske, fordi strømmen til stabilisatorarmen ikke var taget fra.

Manden var ansat i en anden virksomhed end reparations-skibsværftet, men det blev fastslået, at det var Fayard, der havde det overordnede ansvar for at sikre sikkerheden for arbejderne på værftet.

Strakspåbuddet blev fulgt op af en straffesag med krav om bøde. En sag, der endte med bøden på 80.000 kroner.