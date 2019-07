50.000 kroner fra Lindø til Kirsebærfestivalen: - Det giver vi i respekt for de frivillige

Kerteminde/Munkebo: - Når kommunen ikke kan, så må vi støtte op om det. Den beslutning traf administrerende direktør for Lindø Port of Odense, Carsten Aa, da det kom frem, at kommunen ikke havde penge tilovers til Kirsebærfestivalen.

Kirsebærfestivalen blev kontaktet, og resultatet blev, at den store virksomhed støtter med 50.000 kroner.

- Vi giver først og fremmest pengene i respekt for det store frivillige arbejde, der bliver præsteret. Uden de frivillige, havde vi jo ingenting, siger Carsten Aa.

- Men vi gør det også, fordi vi gerne vil støtte lokalt. Vi er jo på godt og ondt meget synlige, og vi bruger kommunen. Så vil vi også gerne give noget igen.

Han synes, at det er "brandærgerligt," at kommunen ikke kunne finde penge til Kirsebærfestivalen.

- Jeg ved jo godt, at det ikke er en besparelse, politikerne gør af ond vilje, og jeg har respekt for, at de skal træffe nogle valg, der ikke altid er sjove. Men så er det, at vi som virksomheder kan gå ind og give en hånd og bakke op.