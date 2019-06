50-årig idømt betinget fængsel for at filme sin nøgne, mindreårige steddatter

Nordøstfyn: En 50-årig mand fra Nordøstfyn er af Odense Byret mandag blevet idømt betinget fængsel i seks måneder, 160 timers samfundstjeneste og mulig sexologisk behandling.

Manden har tidligere tilstået at have fotograferet og filmet sin helt eller delvist nøgne, mindreårige steddatter uden hendes kendskab, at have taget nøgenbilleder af en tilfældig seksårig i en SFO og have haft ikke under 1901 børnepornografiske billeder og videoer på sin stationære computere, bærbare computer og et USB-stik.

For at undgå turen bag tremmer skal den 50-årige mand udføre de 160 timers samfundstjeneste inden for otte måneder. Han skal også holde sig fra kriminalitet i et år. Og i prøvetiden på et år skal han være under tilsyn af Kriminalforsorgen, der bestemmer, om og hvor længe han skal i sexologisk behandling. Noget, han frivilligt er startet i, inden retssagen er begyndt.

Manden skal også inden for 14 dage betale 15.000 kroner i erstatning til sin steddatter og 5.000 kroner til den seksårige. Et erstatningskrav, han tidligere "kun" har erkendt overfor steddatteren, og hvor han ikke er enig i beløbenes oprindelige størrelse på 20.750 kroner til steddatteren og 5.000 kroner til den seksårige.

Han har valgt at modtage dommen, fortæller mandens forsvarsadvokat Troels Maglegaard.

- Han er selvfølgelig ked af det, der er sket. Men han er godt tilfreds med, at det er blevet en betinget dom, siger advokaten.