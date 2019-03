4500 kvadratmeter selvforkælelse: Great Northern afslører, hvornår luksus-spa slår dørene op

Kerteminde: Golfanlægget Great Northerns nye spa åbner den 26 maj.

Første spadestik til Great Northerns nye spa blev taget i 2016, så projektet har været længe undervejs, men det er der en grund til. Der er nemlig kælet for hver eneste detalje i det 4500 kvadratmeter store spa-område.

Direktør for Great Northern, Jesper Schmitz, lægger ikke skjul på, at der venter gæsterne en helt særlig spa-oplevelse.

- Med Great Northern SPA har vi ønsket at skabe et helt unikt miljø, hvor alle, der sætter pris på velvære og selvforkælelse, vil føle sig hjemme. Vi har sigtet efter det absolut højeste internationale niveau for at give gæsterne de bedst mulige rammer for en speciel spaoplevelse. På Great Northern glæder vi os meget til at åbne spadørene og til at kræse for vores gæster fra nær og fjern, skriver Jesper Schmitz i en pressemeddelelse.

Direktøren håber, at både lokale kertemindere og gæster fra ind- og udland vil tage godt imod den nye spa, der vil tilbyde et udvalg af aqua-, -terapi- og -behandlingsoplevelser af højeste klasse.