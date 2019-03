45 år med fødder: 29. marts drejer Anne Marie nøglen om i klinikken for sidste gang

I 45 år har Anne Marie Andreasen behandlet fødder i Klinik for Fodterapi. Den 29. marts drejer hun nøglen om for sidste gang, og den 1. april er det Christina Kang Hansen, der åbner klinikken.

Men den 29. marts drejer hun nøglen om til klinikken for sidste gang. Og når klinikken åbner igen den 1. april, er det 48-årige Christina Kang Hansen, der tager imod.

- Nu har jeg haft et helt år til at indstille mig på at stoppe. Så det er meget underligt, at det pludselig er nu, siger Anne Marie Andreasen berørt og fortæller, at flere af hendes patienter har fulgt hende i alle 45 år, selv i de år klinikken lå i hendes hjem i Mesinge. Der er sågar en familie, hvor fire generationer af fødder er patienter i hendes klinik.

- Jeg kommer til at savne kontakten til patienterne, og det med at være hjemmefra hver dag. Nu skal jeg pludselig til at gå hjemme med manden hele dagen. Det skal jeg lige vænne mig til, smiler hun.

Nu skal tiden bruges på hendes fire børnebørn og på at lave frivilligt arbejde på plejehjemmene, hvor hun er kommet i flere år og derfor ved, at der brug for en frivillig hjælpende hånd.