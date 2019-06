44-årig dømt: Slog, sparkede sine børn og tog halsgreb på hustru

En 44-årig mand fra Kerteminde-og Munkebo-området skal i fængsel for vold mod sine børn, hustru og trusler mod en integrationsmedarbejder. Én gang har han taget halsgreb på hustruen i så lang tid, at hun var ved at miste bevidstheden.

Nordøstfyn: En 44-årig mand fra Kerteminde- og Munkebo-området skal fire måneder i fængsel for at have udøvet vold mod tre af sine fem børn og hustruen og for at have truet en integrationsmedarbejder. Dommen blev givet af Odense Byret mandag. Manden nægtede sig skyldig.

Volden foregik fra den 7. januar 2017 til den 1. august 2018, hvor han blandt andet havde slået, sparket og taget halsgreb. Den 27. juni 2018 slog han en af sine børn flere gange i ryggen og i hovedet med flad hånd. Den 3. juli var det et af de andre børn, der blev slået flere gange hårdt i ryggen. Omkring en måneds tid senere - den 30. juli - blev endnu et barn slået flere gange i hovedet med flad hånd - også mens han lå ned. Barnet blev også sparket en gang i numsen.

I samme periode blev hustruen også udsat for vold. Manden tog halsgreb på hende - også foran børnene. Én gang tog han halsgreb i så lang tid, at hun var ved at miste bevidstheden.

Den 3. august var det en integrationsmedarbejder, der også fungerede som tolk, der fik mandens temperament at føle. Den 44-årige mand truede medarbejderen ved at sige "jeg sværger ved Guds navn, at du ikke får en hvid, lykkelig dag at se i dit liv", og "jeg er ikke en mand, hvis jeg ikke slagter dine børn".