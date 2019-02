4000 kvadratmeter med wellness og spa: Great Northern SPA åbner i forsommeren

I forsommeren vil det være muligt at besøge Great Northern SPA, som bliver 4000 kvadratmeter med selvforkælelse og et pusterum i hverdagen.

Kerteminde: Efter at have været undervejs i mere end to år er Great Northerns nye spa endelig klar til at slå dørene op i løbet af forsommeren.

Spaen er på 4000 kvadratmeter, og Jesper Schmitz fra Great Northern ser spaen som en naturlig del af den helhedsoplevelse, det er at besøge Great Northern.

- Oplevelsen her afspejler den samme kvalitet, ro og forkælelse i Kertemindes smukke omgivelser, som golfbanen også gør, fortæller han og tilføjer, at samme arkitektoniske design og samme respekt for naturen og lokalområdet ligger til grund for Great Northern SPA.

Spaen indeholder blandt andet udendørs - og indendørspool, saunaer, dampbad, varme bade og saltbad.

Den nye spa vil have åben dagligt.

Spa- og wellnessfaciliteterne er af højeste, internationale kvalitet, understreger Jesper Schmitz og fortæller, at de behandlinger og tilbud, som leveres til både kvinder og mænd, leveres af et hold af specialister.

Behandlingerne er blandt andet massage, manicure, pedicure og en old school barber. Udover det kommer der også et yoga-studio.