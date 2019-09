4-600 cykelryttere ventes at komme til start i Tour de Kerteminde

Sikkerhed prioriteres

For at øge sikkerheden er der motorcykler foran alle startgrupper. Rytterne starter i grupper på cirka 50 ryttere. Turen ned ad Drigstrupbakken bliver eksempelvis med motorcykler foran. Først når rytterne er kommet ud på Fyns hovedvej og rundt i det første sving gives der fri, og rytterne får lov at køre stærkt.

På hele ruten har Kerteminde Cykelklub placeret hjælpere, der sikrer at cykelryttere og bilister ikke kommer i konflikter. Især på Målebakken vil der være placeret flere hjælpere.

Første hold sendes afsted kl. 8, og inden kl. 14 er de sidste i mål igen.

Tour de Kerteminde er et motionsløb for alle. Der er 3 ruter: 25-, 60- og 120 kilometer. Og klubben fremhæver ruten på 25 kilometer som velegnede for familier.