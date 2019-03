39-årig kerteminder truede med at sprætte bartender op på Plan B

39-årig mand endte med at være sigtet for en hel stribe af forhold efter er besøg hos sportsbaren Plan B i Langeskov.

Langeskov: En 39-årig kerteminder endte med at være sigtet for vold, trusler, spirituskørsel og kørsel uden kørekort efter, at han onsdag aften var på besøg hos sportsbaren Plan B i Langeskov.

Manden var onsdag aften sammen med en 49-årig kammerat ankommet til sportsbaren, Hvor han kom op at toppes med de to bartendere på stedet. Ifølge den kvindelige bartender var han både aggressiv og højlydt, og helt galt gik det, da hun bad ham om at dæmpe sige. Den 39-årige blev så rasende, at han råbte til bartenderen, at hun skulle holde sin kæft, ellers ville han sprætte hende op.

En mandlig bartender på stedet blandede sig i diskussionen og forsøgte at stoppe den 39-årige, der svarede igen med at slå bartenderen på kæben med knyttet hånd.