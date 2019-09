380 løb til Stafet For Livet: Se alle billederne fra det flotte event

Munkebo: Stafet For Livet blev skudt i gang kl. 12 d. 14. september. 380 løbere var mødt op i den gode sags tjeneste for at støtte kampen mod kræften. Mange forskellige hold havde meldt sin ankomst, og der var fint besøg af den kendte fodboldkommentator Flemming Toft, som holdt åbningstalen.

Igen i år var holdet 'Løber for Gitte' stærkt repræsenteret. Et hold, hvor Gitte Løgstrup Bro selv var deltager sidste år. Gitte tabte desværre kampen mod kræften kort tid efter sidste års Stafet For Livet, men hendes familie og venner løber ufortrødent videre.

- Gitte var en kæmpe inspiration, så det var helt naturligt, at vi skulle hedde det samme i år. Jeg spurgte Teis (Gittes mand), om vi skulle lægge låg på, og han sagde, at vi bare skulle klø på. Hun var en sej kvinde, siger holdkaptajn for 'Løber for Gitte', Nick Trier.

Han håber, at de kan slå sidste års rekord. Selv har Nick tænkt sig at løbe omkring 100 kilometer.

- Sidste år løb vi 3700 kilometer i alt, og det må vi se, om vi kan slå i år, griner han.

Holdet har fået sponsorater af butikker rundt omkring til mad, drikke og trøjer.

- Der har været en rigtig stor og flot opbakning.

Stafet for livet varer et døgn, og alle må være med. Man kan gå, løbe, være social og snakke om, hvad man har lyst til, mens man tjener det gode formål.