En mand fra Kerteminde er blevet dømt for blandt andet at have truet sin ekskone med at tæske hendes nye kæreste ihjel.

Kerteminde: Et knust hjerte kan få det værste frem i folk. Det er også sket for en 35-årig mand fra Kerteminde, der nu kan se frem til en omgang samfundstjeneste.

Manden har flere gange truet sin ekskone, hendes nye kæreste og dennes datter med dødstæsk. Det har kostet ham 20 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste. Dommen er faldet i Odense Byret og betyder, at manden skal udføre 40 timers samfundstjeneste. Ellers risikerer han, at straffen skal afsones i fængsel.

Han har sendt truslerne over e-mail og skriveapplikationen Facebook Messenger i perioden fra den 22. september til den 25. september 2018. Det fremgår af anklageskriftet, som Fyens Stiftstidende har fået aktindsigt i. Heri fremgår det også, at manden blandt andet har skrevet:

- Jeg har altid drømt om at slå nogen ihjel, jeg gider bare ikke gøre min mor mere trist nu.

- For alles bedste, ikke pres mig mere nu ... For så er der en eller nogen, der kommer til at bløde.

- Prøver forhelvede at forklare dig, at jeg er bange for, jeg tæver ham ihjel, hvis jeg ser ham.

- Det er ikke trusler. Det er bare for, at der ikke er nogen, der skal komme til skade. Jeg siger de her ting til dig, så det ikke ender med, ham eller hans datter kommer galt afsted dernede. Du burde takke mig for advarslen.

- Du kan ringe til min mor, far og politiet. Det ændrer ikke på det faktum, at jeg frygter at slå ham ihjel.

- Lad være med at dumme dig mere nu. Det er meget tæt på, at min kæde hopper helt af.